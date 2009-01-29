Росія пробачить борг Киргизії

Росія може списати зовнішній борг Киргизії у розмірі 180 мільйонів доларів в обмін на 48 відсотків акцій підприємства "Дастан". Про це заявив віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін на зустрічі з киргизьким президентом Курманбеком Бакієвим, повідомляє агентство АКІпресс.

Після списання боргу Росія також розраховує на відкриття в Бішкеку свого культурного центру. Під час переговорів також ішлося про надання Киргизії грантової допомоги на 150 мільйонів доларів і пільгового кредиту на 300 мільйонів доларів. Про конкретні результати переговорів з цієї теми поки не повідомляється

Завод "Дастан" в Бішкеку - один з найбільших виробників морської зброї на території колишнього СРСР. Підприємство розробляло і постачало на озброєння ВМФ СРСР і Росії зразки торпедної зброї, десятки різних видів систем самонаведення, неконтактних підривників, систем телекерування і нестандартного контрольно-вимірювального устаткування до них. Крім військової продукції, завод виготовляє переносні й стаціонарні медичні центрифуги.

Лента.ру