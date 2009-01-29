Сенат США затвердив однокурсника Клінтона на посаді директора ЦРУ

Сенат Конгресу США затвердив адмірала у відставці Денніса БЛЕРА як нового директора національної розвідки. Голосування за його кандидатурою відбулося 28 січня.

Раніше цього дня на закритому засіданні профільний комітет верхньої палати Конгресу рекомендував сенаторам затвердити адмірала на цій посаді, повідомляє NEWSru.

Кандидатура Д.БЛЕРА на пост керівника ЦРУ була запропонована Президентом США Бараком ОБАМОЮ в грудні минулого року.

На новій посаді він координуватиме діяльність 16 американських спецслужб з бюджетом, як передає ІТАР-ТАРС, близько 50 млрд. доларів.

Свого часу Д.БЛЕР вчився на одному курсі з Біллом КЛІНТОНОМ в Оксфордському університеті у Великій Британії.

У вівторок подав у відставку попередній директор нацрозвідки Майкл МАККОННЕЛЛ, який обіймав цю посаду в адміністрації Джорджа БУША протягом майже двох років.