У Франції - загальнонаціональний страйк

Загальнонаціональний страйк проходить у Франції, профспілкові лідери назвали страйк «Днем гніву».

Як повідомляє телекомпанія НТВ, і держслужбовці, і ті хто працює в приватному секторі вимагають підвищення зарплати і гарантій, що не залишаться на вулиці. Громадяни вважають, що уряд повинен підтримувати не тільки банки, але населення.

У Парижі не працюватимуть цілі гілки метро, дві третини регіональних і три чверті приміських потягів не вийдуть на лінії. Кожен третій рейс у столичних аеропортах буде скасований.

Серед страйкуючих - вчителі, лікарі, листоноші, зв`язківці, банківські клерки, співробітники Міністерства юстиції. Вже підрахований попередній збиток: «День гніву» тільки паризьким підприємствам обійдеться в 50 мільйонів євро.