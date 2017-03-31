Фійон відвертається від Путіна: кандидат у президенти Франції назвав Росію небезпечною

Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що Росія є "небезпечною", цим самим демонструючи розворот у своїй політиці щодо Росії після зустрічі його суперниці Ле Пен з Путіним.

Росія є країною з "політичним режимом, який не співпадає із західною демократією", сказав Фійон на прес-конференції у Парижі, передає Bloomberg.

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"Це небезпечна країна, й ми повинні ретельно розглянути, яку стратегію застосовувати щодо неї", - наголосив він.

Bloomberg нагадав, як ще в січні, напередодні зустрічі з Меркель, французький політик говорив, що "наївно" думати, що Росію можна "поставити на коліна" економічними санкціями. Фійон також називав Росію "великою нацією".

Зазначимо, що Фійон представляє французьких консерваторів з партії "Республіканці", які виступають за посилення співпраці з Росією, в тому числі щодо Сирії. Він неодноразово критикував президента Франсуа Олланда за його жорстку позицію щодо Росії.

Як повідомляв УНІАН раніше, Ле Пен під час візиту до Москви заявила, що Росії та Франції варто обмінюватися розвідувальною інформацією у сфері боротьби з тероризмом.