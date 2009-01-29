Медведєв нагодував Рауля Кастро салом на прутиках

Президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв пригостити кубинського лідера Рауля Кастро салом з чорним хлібом, а також показати фільм про візит до Росії його брата Фіделя Кастро.

"Я пам`ятаю, що коли три урагани завдали шкоди нашій країні протягом одного місяця, Ви у зв`язку з цими природними лихами цікавилися обстановкою, що виникла в результаті цих лих, Ви подзвонили, і в ході телефонної розмови я сказав, що я тужив за російським лісом", - сказав Кастро на зустрічі з Медведєвим в резиденції президента Росії "Завидово”.

"Я згадував з певною ностальгією, коли на багатті смажили сало на прутику, і його хотілося з`їсти з чорним хлібом", - зізнався Кастро. "Цій ностальгії - 25 років, оскільки не було можливості здійснити це бажання, не знаю, чи поїм я сало з чорним хлібом, але я тут", - сказав кубинський лідер.

"Обговорювати тут нічого, - сказав, сміючись, Медведєв. - Ми обов`язково поїмо і сало, і чорний хліб, і поговоримо про все, що нас хвилює, просто погуляємо". Кастро нагадав, що перед візитом висловлював побажання побувати в лісі. "Але Ви зробили ще краще - запросили мене в ліс і влаштували немовби засідку", - сказав він.

Поговоривши трохи менше години в резиденції, голови держав відправилися на прогулянку по території Завидова. У парку резиденції серед розведених багать був приготований самовар і накритий невеликий столик з традиційними російськими соліннями і шашликом, а також обіцяним салом. "А це сало - те, ради чого варто було приїжджати", - сказав Медведєв Кастро.

РІА "Новости"