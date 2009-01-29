Медведєв нагодував Рауля Кастро салом на прутиках
І завів у ліс...
Президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв пригостити кубинського лідера Рауля Кастро салом з чорним хлібом, а також показати фільм про візит до Росії його брата Фіделя Кастро.
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"Я згадував з певною ностальгією, коли на багатті смажили сало на прутику, і його хотілося з`їсти з чорним хлібом", - зізнався Кастро. "Цій ностальгії - 25 років, оскільки не було можливості здійснити це бажання, не знаю, чи поїм я сало з чорним хлібом, але я тут", - сказав кубинський лідер.
"Обговорювати тут нічого, - сказав, сміючись, Медведєв. - Ми обов`язково поїмо і сало, і чорний хліб, і поговоримо про все, що нас хвилює, просто погуляємо". Кастро нагадав, що перед візитом висловлював побажання побувати в лісі. "Але Ви зробили ще краще - запросили мене в ліс і влаштували немовби засідку", - сказав він.
Поговоривши трохи менше години в резиденції, голови держав відправилися на прогулянку по території Завидова. У парку резиденції серед розведених багать був приготований самовар і накритий невеликий столик з традиційними російськими соліннями і шашликом, а також обіцяним салом. "А це сало - те, ради чого варто було приїжджати", - сказав Медведєв Кастро.