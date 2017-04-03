У мережі з'явився фінальний трейлер фільму "Меч короля Артура" Гая Річі (відео)

Головну роль в «Мечі короля Артура» виконав Джуд Лоу.

Сценарій фільму написаний за мотивами легенд про короля Артура. Сюжет розгортається навколо вуличного бійця Артура Лондініума (давня назва Лондона), пише "Медуза". Читайте такожУ мережі з'явився трейлер нових "Качиних історій" (відео) Молодий Артур знаходить меч Екскалібур, приєднується до руху опору і намагається повалити тирана Вортигема. Головні ролі в «Меч короля Артура» виконали Джуд Лоу, Чарлі Ханнем і Ейдан Гіллен.

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