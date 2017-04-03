Вісім станцій метро в Петербурзі закрили для пасажирів

Вісім станцій метро в Петербурзі закриті на вхід і вихід після вибуху в підземці в понеділок, повідомляє "Інтерфакс".

За даними метро, на вхід і вихід закриті станції "Сінна площа", "Технологічний інститут", "Парк Перемоги", "Електросила", "Московські ворота", "Фрунзе", "Гостинний двір", а також "Маяковська".

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Як передав кореспондент "Інтерфаксу", перекрили Московський проспект в районі метро "Технологічний інститут". Біля станцій метро "Сінна площа", "Технологічний інститут" чергують "швидкі", людей виносять на ношах. Розгорнуті оперативні штаби МНС.

Як повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі при вибуху в метро загинули не менше 10 осіб.