У Сирії сталася друга потужна хімічна атака, є жертви - ЗМІ (фото, відео)

У Сирії сталася друга потужна хімічна атака, на цей раз потерпає місто Латамінах. Про це німецький журналіст Джуліан Рьопке написав у Twitter та опублікував фото.

Він повідомив, що загинули троє осіб, 25 отримали поранення. Він написав, що "авіація Путіна-Асада атакувала місто Латамінах хімічною зброєю".

Рьопке також опублікував фото та відео міста одразу після можливої хімічної атаки, на яких видно жовті хмари над містом. За його словами, були застосовані бомби із хлорином.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з передбачуваним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, що належать повітряним силам РФ і Сирії.

5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що число загиблих в результаті можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун становило 72 особи.