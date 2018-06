Експерти повністю спростували версію РФ про склади повстанців з хімзброєю в Сирії

Експерти Bellingcat і Conflict Intelligence Team (CIT) розкритикували версію Міністерства оборони Росії про походження хімічної зброї в сирійському місті Хан-Шейхун, унаслідок застосування якої загинули більше 100 осіб. Про це пише ТСН.

Офіційний представник російського оборонного відомства Ігор Конашенков заявив, що 4 квітня "в період з 11:30 до 12:30 за місцевим часом сирійська авіація завдала удару по великому складу боєприпасів терористів і скупчення військової техніки". За його словами, на території цього складу нібито розташовувався цех із виробництва фугасів, які начиняють отруйними речовинами.

Також у російському Міноборони заявили, що бойовики цю хімічну зброю переправляли в Ірак, крім того, вона нібито неодноразово використовувалася повстанцями, зокрема, в Алеппо.

Експерти CIT відзначили, що знімки наслідків авіаударів свідчать про те, що, принаймні, один з них було завдано не по складу, а по відкритій місцевості. При цьому розміри воронки показують на порівняно малу потужність вибуху. На думку експертів, це може свідчити про застосування не осколково-фугасного, а хімічного боєприпасу.

Британський дослідник Еліот Хіггінс на своїй сторінці в Twitter зазначив, що перші відео жертв застосування хімічної зброї були опубліковані о 9:33 за сирійським часом, тобто за 2-3 години до того часу, коли, за заявою МО РФ, сирійська авіація нібито завдала удару по складу з хімічними боєприпасами.

Russian claims the warehouse containing chemical weapons was bombed two to three hours AFTER the first images of victims were posted online. pic.twitter.com/zjGMMUfX8v