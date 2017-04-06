Експерти повністю спростували версію РФ про склади повстанців з хімзброєю в Сирії

Експерти Bellingcat і Conflict Intelligence Team (CIT) розкритикували версію Міністерства оборони Росії про походження хімічної зброї в сирійському місті Хан-Шейхун, унаслідок застосування якої загинули більше 100 осіб. Про це пише ТСН.

Офіційний представник російського оборонного відомства Ігор Конашенков заявив, що 4 квітня "в період з 11:30 до 12:30 за місцевим часом сирійська авіація завдала удару по великому складу боєприпасів терористів і скупчення військової техніки". За його словами, на території цього складу нібито розташовувався цех із виробництва фугасів, які начиняють отруйними речовинами.

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Також у російському Міноборони заявили, що бойовики цю хімічну зброю переправляли в Ірак, крім того, вона нібито неодноразово використовувалася повстанцями, зокрема, в Алеппо.

Експерти CIT відзначили, що знімки наслідків авіаударів свідчать про те, що, принаймні, один з них було завдано не по складу, а по відкритій місцевості. При цьому розміри воронки показують на порівняно малу потужність вибуху. На думку експертів, це може свідчити про застосування не осколково-фугасного, а хімічного боєприпасу.

Британський дослідник Еліот Хіггінс на своїй сторінці в Twitter зазначив, що перші відео жертв застосування хімічної зброї були опубліковані о 9:33 за сирійським часом, тобто за 2-3 години до того часу, коли, за заявою МО РФ, сирійська авіація нібито завдала удару по складу з хімічними боєприпасами.

Russian claims the warehouse containing chemical weapons was bombed two to three hours AFTER the first images of victims were posted online. pic.twitter.com/zjGMMUfX8v — Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 5, 2017

Також в експертів викликає подив твердження російського Міноборони про доставку хімзброї в Ірак. Вони відзначають, що місто Хан-Шейхун контролюється не "ІДІЛ", а іншими сирійськими угрупованнями. Вони ворогують з "ІДІЛ", відповідно, ніяк не могли поставити хімзброю своїм ворогам. До того ж у бойовиків "Ісламської держави" є свої лабораторії з виробництва хімічної зброї на території Іраку.

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Що стосується заяв Міноборони РФ про хімзброю в Алеппо, то експерти CIT відзначили, що російські ЗМІ дійсно повідомляли про застосування такої зброї повстанцями, але кожен раз мова йшла про хлор. У випадку з Хан-Шейхуном атака була здійснена за допомогою зарину – у жертв нападу були симптоми отруєння саме цією речовиною. Команда CIT також нагадує, що є багато задокументованих фактів застосування хлору військами Асада в Алеппо, про яких Міноборони РФ воліє умовчувати.

"Виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо, що бездоказові "пояснення" Міноборони Росії рясніють помилками та/або відвертою фальсифікацією, наспіх складеною напередодні скликаного Францією засідання Радбезу ООН по хімічній атаці в Хан-Шейхуні, щоб новий представник Росії міг послатися на нібито наявні докази невинності російського союзника Асада та в черговий раз спробувати ввести в оману світову громадськість щодо подій в Сирії", - резюмує команда Conflict Intelligence Team.

Ден Касзета, експерт із хімічної зброї і автор Bellingcat, також розкритикував заяву Міноборони РФ про склади повстанців.

Зокрема, він зазначив, що нервово-паралітичні речовини, ознаки впливу яких спостерігалися у жертв атаки, зазвичай зберігаються не в готовому вигляді, а у вигляді вихідних компонентів, що змішуються перед використанням. За словами Касзети, авіаудар не міг забезпечити умов для синтезу якоїсь значимої кількості зарину або іншої нервово-паралітичної речовини.

"Авіаудар по компонентах бінарної нервово-паралітичної речовини не може служити механізмом його синтезу. Припускати таке щонайменше нерозумно. Однією із цих речовин є ізопропіловий спирт. В результаті авіаудару він би негайно згорів, утворюючи величезну вогненну кулю, чого зовсім не спостерігалося", - зазначив автор Bellingcat.

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Крім того, за словами експерта, лише деякі країни, такі як США і СРСР, зуміли розробити технології виробництва зарину, який має тривалий термін зберігання. У Сирії таких технологій немає, отже, повстанці не могли зберігати цю речовину на складах.

Також Ден Касзета зазначає, що для виробництва зарину потрібно не менше 9 кілограмів речовин, які досить важко отримати.

"Отримання скільки-небудь значимої кількості нервово-паралітичних речовин припускає наявність складного ланцюга поставок рідкісних вихідних компонентів і промислової бази для їх виробництва. Нам пропонується повірити, що угрупування повстанців витратило величезні кошти на створення виробничих потужностей, які чомусь досі не були помічені і не піддавалися атакам? Така можливість є малоймовірною", - резюмує експерт.