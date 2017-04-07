Японія продовжить санкції проти Північної Кореї на два роки

Токіо продовжить на два роки односторонні санкції відносно Північної Кореї, повідомляє Прайм з посиланням на японське агентство Кіодо.

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"Санкції проти КНДР передбачають повну заборону на імпорт вироблених в Сереною Кореї товарів, а також заходження в порти Японії суден під прапором цієї держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проти КНДР вжито низку обмежувальних заходів за рішенням Ради Безпеки ООН. Японія застосовує і власні заходи впливу через безперервні ядерні випробування і ракетні розробки Пхеньяну.

Відносини двох країн посилює глухий кут у переговорах про долю підданих Японії, які були викрадені Північною Кореєю в 70-80-х роках минулого століття. У лютому 2016 року Пхеньян припинив повторне розслідування з цього питання у відповідь на санкції з боку Токіо, спрямовані на припинення північнокорейських ракетних і ядерних випробувань.