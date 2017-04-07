Теракт у Лондоні: в лікарні від травм померла туристка з Румунії

Число жертв нападу в Вестмінстері 22 березня досягла п'яти. У лікарні померла ще одна постраждала у будівлі парламенту в Лондоні - 31-річна румунка Андрея Кристя, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Андрея Кристя, яка знаходилася в Лондоні в туристичній поїздці зі своїм другом, перебувала на Вестмінстерському мосту під час нападу Халіда Масуда, впала в Темзу і отримала серйозні травми.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня 52-річний британець Халід Масуд навмисне збив на машині декількох осіб на Вестмінстерському мосту, а потім врізався в огорожу Вестмінстерського палацу, вийшов з автомобіля і зарізав поліцейського. Терорист був застрелений іншим поліцейським. Щонайменше 40 людей отримали поранення. Жертвами теракту стали викладачка лондонського коледжу, турист із США і пенсіонер.

Поліція Лондона заявила, що не виявила доказів, що вказують на зв'язок Масуда з екстремістськими угрупованнями. При цьому відповідальність за вибухи в Лондоні взяло на себе угруповання "Ісламська держава".