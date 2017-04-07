Нестримні веселощі та чудернацьке вбрання: як у Британії проходять традиційні кінні перегони (фоторепортаж)

16:30, 07 квітня 2017
Світ
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Здається, самі перегони відвідувачів не так вже й цікавлять.

Практично кожен рік на початку квітня, починаючи з 1839 року, в британському містечку Ейнтрі неподалік від Ліверпуля проходять знамениті кінні перегони Grand National Festival. 

У ці дні букмекери посилено підраховують прибуток, а відвідувачі (й особливо відвідувачки) фестивалю буквально змагаються один з одним у епатажності своїх нарядів.

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Дивлячись на фото із заходу складається враження, що люди прийшли сюди в першу чергу показати себе або гарно провести час, а самі перегони їм наче зовсім байдуже.

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Теги: #фотогалерея#перегони#вбрання