У січні в світі загинуло 14 журналістів
03:46, 03 лютого 2009Світ
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У Росії, Венесуелі, Пакистані, Сомалі, Непалі
У січні цього року в різних країнах світу загинуло 14 журналістів.
Такі дані оприлюднила організація Press Emblem Campaign (PEC), що здійснює міжнародний моніторинг у сфері дотримання прав представників преси.
За даними PEC, в січні в секторі Газа загинули 4 журналісти, в Росії - 2, у Венесуелі - 2, в Пакистані - 3, в Сомалі, Непалі та Шри-Ланці загинуло по одному працівникові ЗМІ.
Організація Press Emblem Campaign нагадує, що у 2008 році загинув 91 репортер, тобто кожного тижня в світі гинули два журналісти.
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