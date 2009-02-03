Сомалійські пірати звільнили суховантаж, на якому було 8 українців

У ніч з 2 на 3 лютого ц.р. сомалійські пірати звільнили суховантажне судно „Bosphorus Prodigy”, до складу екіпажу якого входять вісім громадян України та троє громадян Туреччини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на дані Генерального консульства України в Стамбулі.

За інформацією представників компанії „Isko Marine Shipping”, у даний час згадане судно прямує до найближчого порту.

Як повідомляв УНІАН, судно "Bosphorus Prodigy" без вантажу прямувало з Об`єднаних Арабських Еміратів у Червоне море. Під час проходження Аденської затоки 16 грудня 2008 року судно було захоплене 7 збройними піратами.

До складу членів екіпажу входять 8 громадян України і троє громадян Туреччини.