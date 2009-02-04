Постачання газу за межі Росії скоротилося

Постачання газу за межі Росії у січні цього року скоротилося на 74,1% порівняно із січнем 2008 року – до 12,35 млрд. кубометрів.

Про це йдеться у матеріалах Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу (ЦДУ ПЕК) РФ, повідомляє РІА “Новости”.

Видобуток газу Росія у січні цього року скоротила на 12,8% - до 54,69 мільярдів кубометрів.

Зокрема компанія "Газпром" виробила 44,54 млрд. кубометрів газу, що на 16,5% менше показників січня 2008 року.

Крім того, у січні 2009 року скоротився видобуток нафти порівняно із січнем 2008 року на 1% - до 41 мільйона тонн.

Первинна переробка нафтової сировини на НПЗ Росії становила 19,57 млн. тонн, що на 1% менше показників січня минулого року.

Виробництво автобензину в Росії у січні знизилося також на 1% – до 3,05 млн. тонн, дизпалива - на 2,1% – до 5,68 млн. тонн, мазуту - на 4,7% – до 5,48 млн. тонн. Разом із тим, виробництво авіагасу залишилося практично на рівні торішніх показників - 650,8 тис. тонн.

У той же час, експорт російської нафти, за даними ЦДУ ПЕК, скоротився за звітний період на 2,3% - до 20,2 млн. тонн.