Сирія заплатить "дуже велику ціну" у разі хіматаки - Меттіс

Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що якщо Сирія застосує хімічну зброю, то вона «заплатить дуже велику ціну». Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляє Associated Press, Меттіс додав, що «тільки президент Сирії Башар Асад знає, навіщо він використовував хімічну зброю».

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Він зазначив, що сподівається, що Асад «шкодує про хімічну атаку, враховуючи відповідні удари США».

Раніше в Пентагоні заявили, що випущені по аеродрому ракети знищили п'яту частину бойових літаків Асада.