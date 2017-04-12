У Гонконзі через масштабну ДТП постраждали 70 осіб (фото)

Не менше 70 людей отримали поранення унаслідок ДТП за участю двох автобусів і маршрутки в Гонконзі. Про це повідомляє South China Morning Post.

Численні постраждалі були доставлені до лікарень. Більшість з них доставлені з незначними травмами, однак пасажирка одного з автобусів госпіталізована з переломом обох ніг.

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Через ДТП утворилися великі затори.

Раніше на Львівщині автобус зіткнувся з авто, в результаті чого двоє осіб загинуло, ще 12 були госпіталізовані.