У Гонконзі через масштабну ДТП постраждали 70 осіб (фото)
20:53, 12 квітня 2017Світ
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Зіткнулися два автобуси і мікроавтобус.
Не менше 70 людей отримали поранення унаслідок ДТП за участю двох автобусів і маршрутки в Гонконзі. Про це повідомляє South China Morning Post.
Численні постраждалі були доставлені до лікарень. Більшість з них доставлені з незначними травмами, однак пасажирка одного з автобусів госпіталізована з переломом обох ніг.
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Через ДТП утворилися великі затори.
Раніше на Львівщині автобус зіткнувся з авто, в результаті чого двоє осіб загинуло, ще 12 були госпіталізовані.
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