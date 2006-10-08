Правляча коаліція перемагає на виборах у Латвії

Правляча правоцентристська коаліція одержала перемогу на парламентських виборах у Латвії.

Як передає ІТАР-ТАРС, за попередніми результатами, на першому місці - Народна партія, яка очолює нинішній уряд - 19,33% голосів виборців. З мінімальним відставанням на другому місці - Союз зелених і селян, що також входить у коаліцію - 16,56%.

Опозиційна права партія "Новий час" замикає трійку лідерів - 16,15%.

Ще одна політична сила, що входить до складу нинішнього уряду, - об`єднання Латвійської Першої партії і партії "Латвійський шлях" - 8,53%.

Жорстка конкуренція йде між двома опозиційними силами, які захищають права російськомовного населення - об`єднанням "За права людини в єдиній Латвії" і об`єднанням "Центр Згоди". Голоси за "Центр Згоди" віддало 14,36% виборців, завдяки чому воно опинилося на четвертому місці. Разом із тим, об`єднання посіло перше місце в Ризі - 23,77%. За об`єднання "За права людини в єдиній Латвії", одного з лідерів передвиборчих рейтингів, проголосувало лише 5,99% виборців. Воно - на останньому місці.

У Сейм також проходить націоналістичне об`єднання "ТБ/ДННЛ" із 6,83%. Решта партій поки що не долає п`ятипроцентний бар`єр.