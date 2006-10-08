Глава Палестинської автономії висуває ультиматум ХАМАСу

Аббас погрожує достроковими виборами

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас має намір пред`явити ультиматум радикальному руху ХАМАС, яке управляє в Автономії, передає радіо "Свобода". Як повідомив агентству Ассошиейтед прес помічник Аббаса, глава Автономії вимагатиме, щоб ХАМАС дав, нарешті, згоду на формування коаліційного уряду. Інакше він призначить дострокові вибори.

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