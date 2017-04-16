Вибухи біля автобуса футболістів "Боруссії": підривники використали військові детонатори - ЗМІ

Під час нападу на автобус футбольного клубу "Боруссія" (Дортмунд) була використана вибухова речовина, котора може мати стосунок до німецької армії - Бундесверу. Про це з посиланням на дані розслідування, наведені виданням Die Welt у суботу, повідомляє "Німецька хвиля".

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"Військові детонатори, використані для скоєння нападу, вказують на професійну підготовку організаторів. Напад на автобус футбольної команди розслідує спецпідрозділ Федерального управління з кримінальних справ, до якого входить понад сотня співробітників", - йдеться у матеріалі.

Поліція не виключає подальших нападів, пише Die Welt із посиланням на джерела в поліції. За цими даними, під загрозою перебувають передусім відвідувачі футбольних матчів, рок-концертів та інших масових заходів.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в Дортмунді сталися вибухи біля автобуса футбольного клубу «Боруссія». Три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автомобіля. Постраждала одна людина - іспанський футболіст Бартра, який з порізами відправлений у лікарню.

На місці вибухів було знайдено записку, яка, за інформацією німецьких ЗМІ, починається словами "В ім'я Аллаха, милостивого і милосердного".

В листі згадуються теракт на різдвяному базарі в Берліні в грудні 2016 року, а також стверджується, що німецькі літаки Tornado в Сирії беруть участь у вбивстві мусульман халіфату так званої "Ісламської держави". Тому з цього моменту спортсмени та інші відомі особистості "в Німеччині та інших країнах-хрестоносців" значаться в "смертному списку "Ісламської держави". Автори цього листа заявляють, що це буде діяти до тих пір, як німецькі Tornado не будуть виведені з Сирії, і не буде закрита американська авіабаза в німецькому Рамштайні.