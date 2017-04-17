У Китаї автобус впав у річку: загинули 13 людей
19:11, 17 квітня 2017Світ
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Автобус зачепив огорожу і впав у річку.
Автобус пробив огорожу моста / @dailyasianage
Автобус з пасажирами впав у річку в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю. За даними місцевих чиновників, загинули щонайменше 13 людей, передає Росбалт.
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Транспорт, розрахований на 19 місць, виїхав з села Кайян рейсом в місто Веньянь. Під час руху по мосту автобус зачепив огорожу і впав у річку. Причина аварії встановлюється.
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