У Києві вантажівка збила електроопору і поїхала геть: без світла залишився цілий мікрорайон (фото)

У Дарницькому районі Києва водій вантажівки зніс залізобетонну опору лінії електропередачі, після чого зник з місця події. Про це повідомляє Еспресо.

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За словами свідків, великий вантажний автомобіль, що перевозив контейнер, з невідомих причин виїхав на узбіччя і врізався в залізобетонний стовп. Після зіткнення водій вантажівки поїхав з місця аварії.

Поліцейські, переглянувши відео ДТП з найближчої камери спостереження, з'ясували номери і марку вантажівки, і передали орієнтування патрулям.

В результаті аварії і пошкодження електролінії без електрики залишився цілий мікрорайон. Крім того, через ДТП на дорозі утворився багатокілометровий затор.