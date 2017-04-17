У Києві вантажівка збила електроопору і поїхала геть: без світла залишився цілий мікрорайон (фото)
18:56, 17 квітня 2017Інциденти
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Поліцейські, переглянувши відео ДТП з найближчої камери спостереження, з'ясували номери і марку вантажівки, і передали орієнтування патрулям.
Водій врізався в електроопору / Еспресо
У Дарницькому районі Києва водій вантажівки зніс залізобетонну опору лінії електропередачі, після чого зник з місця події. Про це повідомляє Еспресо.
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За словами свідків, великий вантажний автомобіль, що перевозив контейнер, з невідомих причин виїхав на узбіччя і врізався в залізобетонний стовп. Після зіткнення водій вантажівки поїхав з місця аварії.
Водій врізався в електроопору / Еспресо
Поліцейські, переглянувши відео ДТП з найближчої камери спостереження, з'ясували номери і марку вантажівки, і передали орієнтування патрулям.
В результаті аварії і пошкодження електролінії без електрики залишився цілий мікрорайон. Крім того, через ДТП на дорозі утворився багатокілометровий затор.
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