В Радбезі ООН відбудуться слухання щодо дотримання прав людини

В Радбезі ООН відбудуться слухання з дотримання прав людини.

Як передає «Голос Америки», планується провести засідання без вказання пальцем на будь-кого». Його буде присвячено основним проблемам, пов'язаним з правами людини, які призводять до конфліктів.

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Посол США при ООН Ніккі Хейлі ще до початку головування Сполучених Штатів у Радбезі як приклади навела студентські протести проти президента Сирії Башара Асада, які викликали шестирічний конфлікт; самоспалення туніського торговця фруктами, якого переслідувала поліція і який не міг працювати, що викликало загальнонаціональні демонстрації, а також масові порушення прав людини в Північній Кореї.

Виконувач обов'язків постпреда Росії при ООН Петро Іллічов не погодився з положеннями пропонованої дискусії. На його думку, «загальне твердження про те, що порушення прав людини загрожують міжнародному миру і безпеці не є правильним».

Питання про стан прав людини не включалося в програму роботи Ради Безпеки майже місяць, оскільки необхідною була одностайна згода всіх 15 членів Радбезу, якого США не могли отримати.

Відзначається, що з кінця 1980-х років Рада Безпеки приділяла основну увагу правам людини як основного мотиву для санкціонування багатьох миротворчих місій ООН. Однак Радбез ніколи не проводив так званої «тематичної дискусії» з прав людини.

Для того, щоб США змогли затвердити новий пункт порядку денного, необхідно провести процедурне голосування на початку засідання й одержати дев'ять голосів «за». Дипломати заявляли, що Сполучені Штати можуть отримати підтримку тільки восьми країн, сім будуть проти: Росія, Китай, Єгипет, Болівія, Ефіопія, Казахстан і, можливо, Сенегал.

Сполучені Штати погодилися на компроміс. У пояснювальній записці до засідання, місія США при Організації Об'єднаних Націй заявила, що слухання в Радбезі проводитимуться за старим пунктом порядку денного: «Підтримання міжнародного миру та безпеки» з акцентом на «права людини і запобігання збройним конфліктам».

Це означає, що процедурного голосування не знадобиться, і всі 15 членів ради безпеки ООН готові брати участь у дебатах.