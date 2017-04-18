У ЗМІ просочилися деталі плану Трампа по Сирії, який Тіллерсон запропонував Путіну

План президента США Дональда Трампа по Сирії ще не закінчений, але основні його аспекти стали чітко вимальовуватися після удару ракетами "Томагавк" по військовій базі Асада у відповідь на хімічну атаку в Ідлібі.

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Три основні пункти стратегії - перемога над "Ісламською державою", відновлення стабільності в Сирії і в регіоні, забезпечення політичного переходу, при якому Асад врешті-решт піде від влади.

Деякими подробицями плану з Associated Press поділилися американські чиновники, які побажали залишитися неназваними.

Перший етап – перемога над "Ісламською державою"

Незважаючи на удар по авіабазі Асада, Трамп не прагне використовувати проти нього армію. Радник Трампа з національної безпеки також заявив, що США не планують збільшувати наземний військовий контингент у Сирії.

"Нашим пріоритетом залишається перемога над ІДІЛ", - заявив минулого тижня глава Пентагону Джеймс Меттіс.

Другий етап – стабілізація

Після перемоги або нейтралізації ІД адміністрація Трампа спробує ввести локальні режими припинення вогню між армією Асада і різними повстанськими угрупованнями.

У Вашингтоні говорять про "проміжні зони стабільності". Вони будуть відрізнятися "зон безпеки" із плану Обами. Другі не вдалось реалізувати, оскільки вони вимагали військової присутності США і ставили під загрозу американські літаки в зоні конфлікту.

Згідно з планом Трампа, уряд Асада стане учасником цих "зон стабільності", а тому літаки коаліції зможуть вести патрулювання без ризику зіткнутися з урядової авіацією.

У Трампа сподіваються, що коли безпека буде відновлена, місцеві керівники, які були змушені втікати із Сирії, зможуть повернутися і очолити локальні органи влади. Основна ідея в тому, щоб сунітські сили правопорядку контролювали райони з переважно сунітським населенням, курдські – з курдським і тощо.

Мета на національному рівні - створення в Сирії перехідного уряду. Але подібні спроби провалювалися протягом багатьох років.

Третій етап – відхід Асада від влади

У Вашингтоні розглядаються кілька варіантів. Серед них проведення в Сирії виборів у відповідності з новою конституцією, до участі в яких Башар Асад не буде допущений. При іншому варіанті Асада чекає те ж, що Саддама Хусейна або Муаммара Каддафі. Третій шлях – використання військових злочинів його адміністрації як важеля проти чинного президента.

Успішний суд над Асадом складно реалізувати з юридичних та геополітичних причин. Крім Росії, його підтримує Іран. І в адміністрації Трампа поки нічого не повідомляють про будь-які переговори з Тегераном щодо мирного врегулювання в Сирії.

У Вашингтоні вважають, що прихильників Асада може задовольнити варіант, що передбачає безпечний притулок для нього десь за межами Сирії, наприклад, в Ірані або Росії. Цей шлях може влаштувати їх як альтернатива розслідуванню військових злочинів.

За інформацією видання, минулого тижня держсекретар Рекс Тіллерсон сказав Володимиру Путіну і Сергію Лаврову, що цей варіант відходу Асада є найбільш зручним і "що далі, то більш реальним".

"Цілком можливо, що це буде зроблено. І є люди, які працюють над тим, щоб це було зроблено", - сказав Тіллерсон в ході прес-конференції.

Четвертий етап – життя після відходу Асада

Незважаючи на розбіжності, чиновники з адміністрації Трампа наполягають, що участь Росії має вирішальне значення для врегулювання багаторічного конфлікту.

Підтримку Путіна хочуть отримати, гарантувавши Росії доступ до військово-морської бази в Тартусі і авіабази в Латакії при будь-якому варіанті відходу Асада. Поки неясно, як США зможуть надати такі гарантії.

Основні моменти цього плану Тіллерсон окреслив Володимиру Путіну, попросивши оголосити ключові умови Росії. За словами чиновників, він не вимагав негайної відповіді, попросивши добре все обдумати.