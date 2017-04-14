У Держдепі США не змогли підтвердити, чи говорив Тіллерсон з Путіним про Україну

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки не змогли підтвердити, чи обговорював держсекретар Рекс Тіллерсон з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Україні.

Про це заявив в.о. речника Державного департаменту Марк Тонер на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє сайт Держдепу США.

"Я можу сказати, що він порушив питання України під час своєї двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим. У мене немає подробиць його двосторонньої зустрічі з президентом Путіним... Я не можу підтвердити - я вибачаюсь - що Україна порушувалася за цих обставин", - сказав Тонер.

При цьому він сказав, що Тіллерсон і Путін розглянули низку питань, де "ми не знаходимо спільну мову з Росією". Також Тонер сказав, що Тіллерсон чітко дав зрозуміти російській стороні, що "він продовжить порушувати їх (зазначені питання) під час своїх зустрічей з російськими високопосадовцями".

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Як повідомляв УНІАН, Тіллерсон 12 квітня під час візиту до Москви спочатку провів зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, а потім - з президентом РФ Путіним. За підсумками тих зустрічей відбулася спільна прес-конференція Тіллерсона і Лаврова.

У Кремлі заявили, що Путін і Тіллерсон детально не обговорювали ситуацію в Україні.

Своєю чергою Тіллерсон заявляв, що не обговорював з Путіним зміну статусу санкцій проти Росії через агресію в Україні.