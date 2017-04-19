Трамп доручив оцінити доцільність зняття санкцій з Ірану
08:31, 19 квітня 2017Світ
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Трамп доручив провести оцінку угоди щодо ядерної програми Ірану.
Ілюстрація REUTERS
Президент США Дональд Трамп доручив раді національної безпеки при Білому домі провести оцінку угоди щодо ядерної програми Ірану.
Про це повідомляє Reuters.
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«Президент Дональд Трамп доручив раді національної безпеки провести міжвідомчий огляд Спільного всеосяжного плану дій, який повинен оцінити, чи є призупинення пов'язаних з Іраном санкцій у відповідності з умовами СВПД життєво важливою для інтересів національної безпеки США», - йдеться в заяві держсекретаря США Рекса Тіллерсона.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ просочилися деталі плану Трампа по Сирії, який Тіллерсон запропонував Путіну.
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