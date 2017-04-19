Трамп доручив оцінити доцільність зняття санкцій з Ірану

Президент США Дональд Трамп доручив раді національної безпеки при Білому домі провести оцінку угоди щодо ядерної програми Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

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«Президент Дональд Трамп доручив раді національної безпеки провести міжвідомчий огляд Спільного всеосяжного плану дій, який повинен оцінити, чи є призупинення пов'язаних з Іраном санкцій у відповідності з умовами СВПД життєво важливою для інтересів національної безпеки США», - йдеться в заяві держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ просочилися деталі плану Трампа по Сирії, який Тіллерсон запропонував Путіну.