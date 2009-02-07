Топ-20 столиць світу за рейтингом готелів
Токіо названий кращим
Готелі Токіо визнані оптимальними за співвідношенням вартості розміщення і якості наданих відвідувачам послуг. Столиця Японії очолила рейтинг провідних міст світу, складений системою он-лайн бронювання готелів Hotel.info на підставі аналізу відгуків 600 тисяч відвідувачів 210 тисяч три- і чотиризіркових готелів в усьому світі.
Задля дослідження відвідувачам сайту пропонувалося за десятибальною шкалою оцінити задоволеність сервісом і зручностями готелів по відношенню до суми, витраченої на проживання в них.
1. Токіо - 7,84 бала
2. Лісабон - 7,71 бала
3. Прага - 7,66 бала.
4. Берлін - 7,60 бала
5. Пекін - 7,35 бала
6. Варшава - 7,33 бала
7. Оттава - 7,29 бала
8. Афіни - 7,24 бала
9. Стамбул - 7,14 бала
10. Дублін - 7,13 бала
11. Мадрид - 7,09 бала
12. Загреб - 7,07 бала
13. Сінгапур - 7,00 бала
14. Париж - 6,96 бала
15. Бангкок - 6,91 бала
16. Амстердам - 6,68 бала
17. Вашингтон - 6,52 бала
18. Рим - 6,49 бала
19. Ріо-де-Жанейро - 6,33 бала
20. Стокгольм - 5,86 бала
Звертає увагу, що готелі Москви, Нью-Йорка і Лондона не ввійшли до топ-20, а провідні туристичні центри Європи - Париж, Рим і Мадрид - не потрапили до десятки лідерів.
Крім того, результат жодного з провідних міст світу не перевищив 8 балів з 10 можливих, натомість британські міста Борнмут і Саутгемптон, які беруть участь в спеціалізованому рейтингу по містах Великої Британії, набрали по 8,21 і 8,09 бала відповідно.
За даними компанії Colliers International, нагадує сайт “Недвижимость”, готелі Москви - найдорожчі в світі.