Топ-20 столиць світу за рейтингом готелів

Готелі Токіо визнані оптимальними за співвідношенням вартості розміщення і якості наданих відвідувачам послуг. Столиця Японії очолила рейтинг провідних міст світу, складений системою он-лайн бронювання готелів Hotel.info на підставі аналізу відгуків 600 тисяч відвідувачів 210 тисяч три- і чотиризіркових готелів в усьому світі.

Задля дослідження відвідувачам сайту пропонувалося за десятибальною шкалою оцінити задоволеність сервісом і зручностями готелів по відношенню до суми, витраченої на проживання в них.

1. Токіо - 7,84 бала

2. Лісабон - 7,71 бала

3. Прага - 7,66 бала.

4. Берлін - 7,60 бала

5. Пекін - 7,35 бала

6. Варшава - 7,33 бала

7. Оттава - 7,29 бала

8. Афіни - 7,24 бала

9. Стамбул - 7,14 бала

10. Дублін - 7,13 бала

11. Мадрид - 7,09 бала

12. Загреб - 7,07 бала

13. Сінгапур - 7,00 бала

14. Париж - 6,96 бала

15. Бангкок - 6,91 бала

16. Амстердам - 6,68 бала

17. Вашингтон - 6,52 бала

18. Рим - 6,49 бала

19. Ріо-де-Жанейро - 6,33 бала

20. Стокгольм - 5,86 бала

Звертає увагу, що готелі Москви, Нью-Йорка і Лондона не ввійшли до топ-20, а провідні туристичні центри Європи - Париж, Рим і Мадрид - не потрапили до десятки лідерів.

Крім того, результат жодного з провідних міст світу не перевищив 8 балів з 10 можливих, натомість британські міста Борнмут і Саутгемптон, які беруть участь в спеціалізованому рейтингу по містах Великої Британії, набрали по 8,21 і 8,09 бала відповідно.

За даними компанії Colliers International, нагадує сайт “Недвижимость”, готелі Москви - найдорожчі в світі.