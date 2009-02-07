Голова МЗС Чехії обговорить з Клінтон розміщення ПРО
12:57, 07 лютого 2009Світ
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Дані чеської інформагенції
Голова МЗС Чехії, яка головує в Євросоюзі, Карел ШВАРЦЕНБЕРГ відвідає Вашингтон, де зустрінеться з держсекретарем США Гіларі КЛІНТОН, повідомляє чеська інформаґенція ЧТК.
МЗС Чехії офіційно підтвердило, що К.ШВАРЦЕНБЕРГ вирушить з візитом у США в неділю, де у вівторок проведе переговори з новим держсекретарем.
Передбачається, що К.ШВАРЦЕНБЕРГ обговорить у Вашингтоні питання двосторонніх чесько-американських відносин, ситуацію на Близькому Сході та в Афганістані, відбудеться політичний діалог між ЄС і США.
Очікується, що одним з головних питань, які обговорять з Г.КЛІНТОН, стане перспектива розміщення в Чехії та Польщі елементів американської системи протиракетної оборони.
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