20 дітей загинули в результаті зіткнення автобуса й вантажівки в ПАР

20 учнів школи загинули в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою у місті Бронкхорстспрейт Південно-Африканської Республіки. Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, більшість потрапили у вогняну пастку всередині транспортного засобу.

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Як зазначає BBC, після зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік і загорівся. У машині перебували учні початкової та середньої школи.

Аварія сталася на трасі між містами Бронкхорстспрейт і Верена, в 60 кілометрах від Преторії.

"Близько 30 людей потрапили в цю аварію, але ми можемо підтвердити, що близько 20 учнів загинули на місці події. Аварійні служби там, щоб допомогти тим, хто міг би вижити", - повідомив прес-секретар навчального департаменту Стів Мабон, передає Eyewitness News.

Медпрацівники знаходяться на місці аварії. Місцеві чиновники уточнюють, що зіткнення автобуса і вантажівки було лобовим.