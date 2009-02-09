Газпром збільшив об’єми поставок газу до Польщі

ВАТ «Газпром» збільшив щодобові об’єми поставок газу до Польщі на 5 млн. кубометрів газу, що дозволяє більшою мірою компенсувати недопоставки 7 млн. кубометрів газу за контрактом зі швейцарською компанією RosUkrEnergo.

Про це УНІАН прес-секретар польської нафтогазової компанії PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА.

За її словами, об’єми поставок газу збільшено з 6 лютого. Й.ЗАКШЕВСЬКА повідомила, що додатковий газ поставляється через українську газотранспортну систему. «Це результат доброї співпраці сторін», - сказала вона.

Прес-секретар компанії також повідомила, що PGNIG наприкінці минулого тижня отримав від RosUkrEnergo листа, в якому надавалося роз’яснення причини невиконання нею контракту.

«Компанія описує ситуацію, в якій вона опинилась», - сказала Й.ЗАКШЕВСЬКА, не надавши подробиць.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого PGNIG заявив, що «Газпром», як і RosUkrEnergo, співвласником якого є російська компанія, не відповідає на листи польської сторони.

«Газпром», який з 22 січня компенсував Польщі недопоставки газу по контракту RUE, з 26 відмовлявся це робити.

2 лютого PGNIG вперше заявив про можливість подачі судового позову проти RUE за невиконання контракту.

Довідка УНІАН. 28 січня газета «Комерсант» написала з посиланням на джерело в «Газпромі», що російський газовий монополіст ставить умовою повного відновлення поставок газу до Польщі зменшення ціни на транзит газу польською територією трубопроводом «Ямал-Європа».

Польські газети Polska Times та Gazeta Wyborcza наприкінці січня писали, що «Газпром» також може домагатись від Польщі більшої ціни за газ та отримання контролю над компанією Europolgaz, яка є оператором польської частини Ямальського газопроводу.

Крім того, за даними польських та російських газет, «Газпром» може домагатись від Польщі підтримки будівництва газопроводу “Північний потік”, проти спорудження виступають польські політики та чиновники, пропонуючи альтернативний варіант будівництва другої нитки Ямальського газопроводу польською територією.

Представники PGNIG публічно не коментували ці публікації.