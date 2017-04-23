Палестинець поранив чотирьох перехожих у Тель-Авіві
Напад стався на вулиці Яркон в центральній частині Тель-Авіва.
У Тель-Авіві палестинець напав на перехожих, поранивши чотирьох ізраїльтян, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
Повідомляється, що вранці в неділю 18-річний палестинець, озброєний кусачками, накинувся на перехожих біля входу в готель, а потім на набережній, і завдав колоті рани чотирьом ізраїльтянам літнього віку.
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Їм було надано першу допомогу, після чого їх відправили в лікарню. Повідомляється, що їх життя поза небезпекою.
Представник поліції повідомив, що скоєно терористичний напад, нападник заарештований і допитується. Напад стався на вулиці Яркон в центральній частині Тель-Авіва.
Раніше в той же день влада повідомила про арешт шістьох ізраїльтян, у тому числі двох військовослужбовців, підозрюваних у нападах на арабів із використанням холодної зброї, скоєних на ґрунті ненависті. Їм також пред'явлені звинувачення в тероризмі.