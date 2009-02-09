Два вогняні фронти стерли цілі міста в Австралії

В Австралії внаслідок лісових пожеж загинула вже 171 особа.

Такі дані надійшли з поліції штату Вікторія, передає ІТАР-ТАСС. За його даними, смертельні випадки зафіксовані тепер у районах Флавердейл, Клонбінан і Кілмор.

Раніше повідомлялося про 135 жертв лісових пожеж на півдні Австралії, проте у поліції не виключили, що кількість загиблих зростатиме, оскільки пожежі поширюються. Більшість із загиблих мешкали у невеликих містечках на північ від Мельбурна. Десятки людей вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають, відзначає NEWSru.

Найруйнівними визнано два вогненні фронти, які буквально стерли з лиця землі цілі міста на своєму шляху. Це напрям на північний схід від Мельбурна, включаючи Кінглейк і Мерісвілл, де вогонь пройшовся 100-кілометровим "маршем", і місто Гіппсланд, що згоріло вщент.

За даними ЗМІ, в результаті пожеж знищено щонайменше 750 будинків, сотні людей лишилися без даху над головою. Відкрито наметові табори, куди постійно поступають нові погорільці.

У поліції вважають, що причиною лісових пожеж є підпал. Двом паліям, яких влада називає терористами і ворогами Австралії, пред`являть обвинувачення у вбивствах.