Можливим є посилення ядерних сил Росії

У рамках формування нового обличчя Збройних сил РФ можливим є посилення ядерних сил, повідомив сьогодні журналістам за підсумками виїзного засідання трьох комітетів Держдуми начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал армії Микола Макаров.

"Ми хочемо створити компактні оснащені мобільні сили, які вирішуватимуть питання всього спектру військової безпеки", - сказав він.

"Що стосується ядерних сил, то можуть з`явитися загрози, які можна буде відвернути тільки загрозою їх застосування, тому в рамках формування нової зовнішності російської армії ймовірне зростання їх ролі", - наголосив начальник Генштабу.