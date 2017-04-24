Великобританія готова до попереджувального ядерного удару - Міноборони країни

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей готова до використання права на превентивний ядерний удар у разі потреби. Про це заявив очільник Міноборони Британії Майкл Феллон, пише The Independent.

Феллон заявив, що прем’єр "у виняткових обставинах" може віддати наказ про використання балістичних ракет Trident, навіть якщо самій Британії і не загрожуватиме ядерна атака.

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"У найбільш виняткових обставинах ми не можемо виключати застосування ядерної зброї в якості першого удару", - сказав Феллон.

У той же час він не став уточнювати, про які саме виняткові обставини йдеться.

"Весь сенс стримуючого фактора полягає у тому, що він лишає невизначеність для того, хто розглядає використання ядерної зброї проти іншої країні", - сказав міністр.

Коментар Феллона став відповіддю на заклик лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна "досягти без'ядерного світу", зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН раніше, КНДР розпочала підготовку до ядерних випробувань. Такий висновок можна зробити, зважаючи на активність, яка спостерігається на полігоні Пунгері.

Отримані знімки, показують, що у головному адміністративному окрузі, є невелика вантажівка або фургон та декілька непізнаних об'єктів і видів діяльності. У той час зображення мають недостатню високу роздільну здатність, щоб визначити, що це за об'єкти, деякі з них можуть бути матеріалами або обладнанням, яке накрите брезентом або сітками.