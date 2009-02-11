Киргизія відклала питання про закриття авіабази США в Манасі

Фракція соціал-демократів парламенту Киргизії не стала обговорювати заплановане на сьогодні питання про виведення з території бішкекського аеропорту Манас авіабази США, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомили представники соціал-демократів, причиною перенесення на пізніший термін обговорення цієї теми стала відсутність на засіданні фракції голови МЗС Кадирбека САРБАЄВА. Саме він повинен був представити законопроект про денонсацію угоди зі США щодо авіабази. У прес-службі парламенту повідомили, що до порядку денного на цей тиждень питання щодо авіабази поки що не включено.