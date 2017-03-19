Ізраїль пригрозив Асаду, що Сирія може залишитися без ППО

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що його країна не бере участі у сирійській громадянській війні і не прагне до ескалації у відносинах зі своїм північним сусідом, але в разі крайньої необхідності завдає ударів. В їх результаті Сирія може втратити свої сили ППО. Про це повідомляє ресурс izrus.co.il.

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Міністр підкреслив, що удари по території Сирії наносяться лише в разі крайньої необхідності, коли є конкретна небезпека передачі до Лівану стратегічних озброєнь, що змінюють баланс в регіоні.

"У цьому питанні ми не підемо на компроміси. Якщо є загроза державі Ізраїль, ми нанесемо удар. І якщо сирійські ППО знову відкриють вогонь по наших літаках, то ми змушені будемо знищити їх", - заявив Ліберман.

Як повідомлялося раніше, 17 березня командування сирійської армії заявило, що ізраїльські літаки порушили сирійський повітряний простір і атакували військову ціль у Пальмірі. Пізніше поширювалося повідомлення про те, що один з них був збитий. В Ізраїлі цю інформацію спростували.

Раніше Сирія неодноразово заявляла про удари Ізраїлю по своїй території. Ізраїль це не підтверджував, але й не спростовував. При цьому Ізраїль неодноразово висловлював стурбованість активністю в Сирії ліванського воєнізованого руху "Хезболла", який в Ізраїлі визнано терористичним.