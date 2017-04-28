Білий дім опублікував список досягнень Трампа за перші 100 днів роботи

Білий дім опублікував список досягнень президента США Дональда Трампа за перші 100 днів на чолі країни. Довідка "100 днів безпеки і захищеності президента Трампа" розміщена на сайті Білого дому.

У розділі про збереження національної безпеки вказується, що "Трамп зміг протистояти країнам, які загрожували національній безпеці США після багатьох років невдалої дипломатії".

Одним із пунктів у списку стала ізоляція Сирії і Росії в ООН. Зокрема, вказується, що Трамп домігся "подальшої ізоляції Сирії і Росії в ООН шляхом успішної дипломатії з керівником Китаю Сі Цзіньпіном".

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Крім того, у список досягнень Трампа увійшло введення санкцій проти Сирії після хімічної атаки в Ідлібі, а також санкцій щодо Ірану через порушення міжнародного договору про обмеження використання балістичних ракет.

Трамп за перші 100 днів підвищив витрати на $54 млрд, сприяв ізоляції Північної Кореї і запобіганню ядерних випробувань КНДР.

Зазначається, що дії Трампа також "різко позначилися" на нелегальній міграції. Так, із січня кількість нелегальних переходів південного кордону країни скоротилася на 61%. Крім того, президент підписав розпорядження про початкове фінансування будівництва стіни на кордоні Мексики та США.