Естонія виявилася найбільш атеїстичною країною світу

Естонія очолила список найбільш нерелігійних країн світу: тільки 14% естонців відповіли позитивно на запитання, чи важливе місце займає релігія в їх житті, повідомили естонські ЗМІ з посиланням на дані транснаціональної дослідницької компанії Gallup.

Слідом за Естонією йдуть Швеція (17%), Данія (18%), Норвегія (20%), Чехія і Азербайджан (21%), Гонконг (22%), Японія і Франція (25%), 10-е і 11-е місце ділять Монголія і Білорусія (27%).

Серед країн Євросоюзу, найбільш релігійні Італія, Португалія, Польща, Румунія і Греція.

Найрелігійнішими країнами світу є Єгипет (100%), Бангладеш і Шри Ланка (99%). В Індонезії, Конго, Сьєрра-Леоне, Сенегалі, Марокко і ОАЕ віруючі становлять 98% населення. США потрапили до середини списку (65%). Дослідження проводилося в 143 країнах світу.

РІА “Новости”