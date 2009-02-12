Тепер у Вільнюсі два мери

Міська рада Вільнюса винесла вотум недовіри мерові міста Юозасу Імбрасасу. Відставку голови міста ініціювали опозиційно налаштовані депутати, повідомляє Delfi. Новим мером був призначений Вілюс Навіцкас, представник партії консерваторів; сам Імбрасас і його однопартійці вважають дії міськради незаконними і визнавати їх відмовляються.

Представники партії "Порядок і справедливість", членом якої є Імбрасас, назвали усунення мера Вільнюса незаконним, оскільки звільнений керівник переніс засідання міськради з 11 на 13 лютого. Противники Імбрасаса, натомість, заявили, що мер не вирішував актуальні проблеми вільнюсців, користувався своїм становищем і ресурсами на благо своїй партії і займався заступництвом підприємців.

Сам Імбрасас ініційоване міськрадою звільнення серйозно не сприйняв і назвав подію "заячим бунтом". Він зазначив, що ухвалення бюджету міста для нього є набагато важливішим за події в міськраді, і додав, що оскаржить рішення депутатів у суді.

Партія консерваторів в парламенті Литви є чільною партією правлячої коаліції; у опозиції їй перебуває рух "Порядок і справедливість", який очолює колишній президент Литви Роландас Паксас.

Лента.ру