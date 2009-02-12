Тимошенко і Меркель обговорили співпрацю, газ і кризу

Керівники урядів України та Німеччини вважають за необхідне посилити співпрацю обох країн, аби протидіяти світовій фінансовій та економічній кризі.

Про це йшлося під час телефонної розмови прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з Канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Cекретаріату Кабміну.

Під час розмови сторони обговорили питання поглиблення двостороннього торговельно-економічного і фінансового співробітництва та зміцнення енергетичної безпеки Європи.

Ю.ТИМОШЕНКО та А.МЕРКЕЛЬ висловили задоволення високим рівнем дискусії на Мюнхенській конференції з питань енергетичної безпеки (6-7 лютого 2009 року), зокрема, в тому, що стосується перспектив розвитку європейської безпекової та оборонної політики.

Прем’єр-міністр України і канцлер Німеччини також обговорили заходи щодо забезпечення надійного постачання та транзиту російського природного газу до країн ЄС територією України. А.МЕРКЕЛЬ звернула увагу на важливості виконання українсько-російських газових угод.

Обидві сторони також говорили про необхідність посилення двосторонньої співпраці України та Німеччини у сфері протидії негативним наслідкам світової фінансової та економічної кризи.