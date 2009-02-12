Тимошенко і Меркель обговорили співпрацю, газ і кризу
Відбулася телефонна розмова
Керівники урядів України та Німеччини вважають за необхідне посилити співпрацю обох країн, аби протидіяти світовій фінансовій та економічній кризі.
Про це йшлося під час телефонної розмови прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з Канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Cекретаріату Кабміну.
Під час розмови сторони обговорили питання поглиблення двостороннього торговельно-економічного і фінансового співробітництва та зміцнення енергетичної безпеки Європи.
Ю.ТИМОШЕНКО та А.МЕРКЕЛЬ висловили задоволення високим рівнем дискусії на Мюнхенській конференції з питань енергетичної безпеки (6-7 лютого 2009 року), зокрема, в тому, що стосується перспектив розвитку європейської безпекової та оборонної політики.
Прем’єр-міністр України і канцлер Німеччини також обговорили заходи щодо забезпечення надійного постачання та транзиту російського природного газу до країн ЄС територією України. А.МЕРКЕЛЬ звернула увагу на важливості виконання українсько-російських газових угод.
Обидві сторони також говорили про необхідність посилення двосторонньої співпраці України та Німеччини у сфері протидії негативним наслідкам світової фінансової та економічної кризи.