Безробіття у Польщі перевищило 10%

Кількість безробітних у Польщі в січні поточного року, порівняно з груднем минулого, зросла на 1% - до 1,63 мільйонів чоловік, що становить 10,5% працездатного населення країни. Про це повідомило Міністерство праці та соціальної політики Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міністерства, найбільше безробітних зареєстровано на північному сході країни в Подляському воєводстві та промисловому регіоні в Лодзькому воєводстві.

Роботу найчастіше втрачали працівники металургійних компаній та виробників автомобілів.

Міністерство також повідомило, що в січні удвічі зросла кількість людей, які закрили одноособову підприємницьку діяльність.

Мінпраці, яке раніше прогнозувало, що рівень безробіття не перевищить 10%, тепер не виключає збільшення безробітних навіть до 12%.

Експерти не виключають 13% безробіття в 2009 році в Польщі.

Як повідомляв УНІАН, Польща в листопаді минулого року зарезервувала 1,85 млрд. дол. на боротьбу із безробіттям через економічну кризу.

Останні роки Польща направляла на боротьбу із безробіттям, яке до вступу країни в Євросоюз в 2004 році складало 20%, близько 900 млн. доларів щорічно.

Безробіття почало різко скоро скорочуватись за рахунок виїзду поляків на роботу в інші країни ЄС.

Через кризу частина з близько 2 млн. поляків, котрі працювали за кордоном, втратили роботу й повернулись до Польщі.

Експерти раніше прогнозували ріст безробіття у поточному році до 9,9%, порівняно з 8,9% в минулому.