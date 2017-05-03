Amnesty International закликала підтримати турецьких журналістів, роблячи селфі (відео)

Правозахисна організація Amnesty International у День свободи преси ініціювала флешмоб на підтримку турецьких журналістів. Всіх небайдужих закликають робити селфі з хештегом #FreeTurkeyMedia.

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"Сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, підтримайте понад 120 турецьких журналістів, які потрапили до в'язниці. Виконайте ці прості кроки", - закликають правозахисники у "Твіттері".

Як відомо, після спроби державного перевороту 15 липня 2016 року турецькі власті почали масштабні чистки. Понад 80 тисяч осіб, серед яких військові, судді, журналісти, декани та викладачі університетів, позбулися своїх посад через підозри в підтримку опозиційного діяча Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором путчу. Сам Фетхуллах Гюлен категорично заперечує свою причетність до спроби повалення президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Довідка УНІАН. Всесвітній день свободи преси був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1993 року. З тих пір щорічно 3 травня, в річницю прийняття Виндхукской декларації, у всьому світі проводяться заходи, присвячені цьому дню.