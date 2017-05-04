ЗС США опублікували кадр воєнного фотографа, яка зняла власну загибель

Гілда Клейтон, 22-дворічний американський воєнний фотограф, зняла фото випадкового вибуху жерла міномета, який забрав життя самої дівчини та ще 4-х афганських військових. Знімок був опублікований у березнево-квітневому виданні Military Review, передає Euronews.

Читайте такожПоранений в Авдіївці британський фотограф пообіцяв повернутися, щоб "доносити правду" (відео)

На початку травня прес-служба збройних сил США опублікувала знімки, які Клейтон зробила упродовж військових навчань в Афганістані у липні 2013 року, під час яких загинула.

Один із чотирьох загиблих афганців теж був військовим фотографом, якого Клейтон мала навчити документувати стрільби. Він теж зробив знімок у мить вибуху.