ЗС США опублікували кадр воєнного фотографа, яка зняла власну загибель

17:38, 04 травня 2017
Світ
17586 0

22-річна фотограф стала жертвою нещасного випадку на полігоні в Афганістані.

Знімки опублікували майже через 4 роки після трагічного інциденту / Фото Hilda Clayton via Military Review

Гілда Клейтон, 22-дворічний американський воєнний фотограф, зняла фото випадкового вибуху жерла міномета, який забрав життя самої дівчини та ще 4-х афганських військових. Знімок був опублікований у березнево-квітневому виданні Military Review, передає Euronews.

Читайте такожПоранений в Авдіївці британський фотограф пообіцяв повернутися, щоб "доносити правду" (відео)

На початку травня прес-служба збройних сил США опублікувала знімки, які Клейтон зробила упродовж військових навчань в Афганістані у липні 2013 року, під час яких загинула.

Один із чотирьох загиблих афганців теж був військовим фотографом, якого Клейтон мала навчити документувати стрільби. Він теж зробив знімок у мить вибуху.

Смертоносний вибух міномета у липні 2013 року був зафіксований на двох знімках / Фото via Military Review

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смерть#фото