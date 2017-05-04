ЗС США опублікували кадр воєнного фотографа, яка зняла власну загибель
17:38, 04 травня 2017Світ
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22-річна фотограф стала жертвою нещасного випадку на полігоні в Афганістані.
Знімки опублікували майже через 4 роки після трагічного інциденту / Фото Hilda Clayton via Military Review
Гілда Клейтон, 22-дворічний американський воєнний фотограф, зняла фото випадкового вибуху жерла міномета, який забрав життя самої дівчини та ще 4-х афганських військових. Знімок був опублікований у березнево-квітневому виданні Military Review, передає Euronews.
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На початку травня прес-служба збройних сил США опублікувала знімки, які Клейтон зробила упродовж військових навчань в Афганістані у липні 2013 року, під час яких загинула.
Один із чотирьох загиблих афганців теж був військовим фотографом, якого Клейтон мала навчити документувати стрільби. Він теж зробив знімок у мить вибуху.
Смертоносний вибух міномета у липні 2013 року був зафіксований на двох знімках / Фото via Military Review
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