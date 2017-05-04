Сенатори вирішили доопрацювати законопроект про заборону реклами з картою РФ без Криму

Члени Ради Федерації Ольга Ковітіді і Сергій Цеков відкликали проект закону про заборону реклами із зображенням карти Росії без Криму і Севастополя. Про це повідомляється в законодавчій базі, опублікованій на сайті Держдуми, передає РБК.

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Вони заявили про необхідність доопрацювати законопроект. Депутат додав, що нові поправки торкнуться не тільки реклами, але і «в цілому можливих ситуацій, коли десь при роботі, і не тільки публічною» вкажуть карту Росії без анексованого Криму. Документ передбачається допрацювати до кінця весняної парламентської сесії, щоб на осінній сесії Держдуми вже розглянули поправки, підкреслив він.

Сенатори вважають, що використання російської карти без позначення цих територій — це «пропаганда» порушення територіальної цілісності Росії. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що в рекламі використовуються «спотворені топографічні дані».

На початку 2016 року на офіційній сторінці Coca-Cola у «ВКонтакте» з'явилася стилізована карта Росії, де були відсутні Крим, Калінінградська область і Курильські острови. Пізніше картинку переопубліковать, але вже з Кримом у складі Росії. Центральний офіс Coca-Cola 16 січня 2016 року приніс вибачення за новий варіант «карти». За їх словами, агентство, яке займалося їй, змінило карту, не повідомивши про компанію. Публікацію розкритикували, в тому числі українське посольство в США. Пост був видалений.