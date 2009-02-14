Держдума спростила отримання російського громадянства

Депутати Державної думи в першому читанні прийняли законопроект, згідно з яким іноземці, діти яких живуть у Росії, зможуть одержати російське громадянство в спрощеному порядку. Відповідні поправки будуть внесені до законів "Про громадянство" і "Про правове становище іноземних громадян в РФ".

Згідно із схваленими в першому читанні поправками, іноземці, чиї діти живуть у Росії, також отримують право на тимчасове мешкання на території РФ.

Спрощений порядок дозволяє стати громадянином РФ без дотримання ряду вимог - без посвідки на проживання і джерел стабільного доходу, незважаючи на незнання російської мови, а також недотримання умови про мешкання протягом встановленого законом терміну.

За чинними законами, нині право на спрощену процедуру отримання російського громадянства мають три категорії іноземців. Перша - це діти громадян РФ, або іноземців, які живуть у Росії. Друга - це громадяни СРСР, які живуть на території колишніх союзних республік, проте не одержали громадянства країн мешкання (як, наприклад, латвійські негромадяни). Третя - це громадяни колишніх союзних республік, які здобули середню або вищу професійну освіту на території РФ після 1 липня 2002 року. Також угоди про спрощене отримання громадянства РФ діють з Білорусією, Казахстаном і Киргизією.

Лента.ру