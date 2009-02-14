США віллє в економіку 787 мільярдів доларів

Сенат слідом за Палатою представників Конгресу США схвалив остаточний варіант законопроекту про заходи щодо врегулювання економічної кризи, запропонований адміністрацією Президента Барака ОБАМИ.

Його загальні параметри склали 787 млрд. дол., передає ІТАР-ТАСС.

На підтримку антикризових заходів виступили 60 сенаторів, проти - 38.

Аналогічний документ, який дістав назву "Закону про оздоровлення національної економіки і реінвестування в неї", був схвалений Палатою представників. Правда, жоден представник опозиційної Республіканської партії його не підтримав.

Зокрема, передбачається виділення близько 500 млрд. дол. на розвиток національної інфраструктури, підтримку освітніх і соціальних програм, а також податкові послаблення для громадян та бізнесу на суму близько 287 млрд. дол.