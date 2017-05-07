"Стало соромно": Папа Римський розкритикував назву найбільшої неядерної бомби

Папа Римський Франциск піддав критиці найменування найбільшої неядерної американської бомби, яку військові називають «матір’ю всіх бомб».

Як передає Крим.Реалії, Франциск сказав, що материнство не повинно бути пов’язане зі смертельною зброєю.

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Виступаючи напередодні перед студентами у Ватикані, понтифік сказав, що йому стало «соромно», коли він почув цю назву.

«Мати дає життя, а вона (бомба) дає смерть, і ми називаємо цей пристрій матір’ю. Що відбувається?» – запитав Франциск.

Як повідомлялося, бомбардування у провінції Нангархар в Афганістані було здійснено 13 квітня військово-повітряними силами США. Під час бомбардування була використана бомба GBU-43/B вагою близько 10 тонн, яку також називають "матір'ю всіх бомб". Це найпотужніша американська неядерна бомба, яку США будь-коли застосовували у військових операціях.

За даними ЗМІ, бомбу скинули на систему тунелів, яка належить "Ісламській державі", і яка була добре укріпленою проти наземних атак. У Пентагоні заявили, що удар був призначений для "максимального знищення бійців та матеріальної бази ІД. Кількість знищених бомбардуванням бойовиків склала понад 90 осіб.