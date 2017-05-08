На "кордоні" із окупованим Кримом СБУ затримала колишнього військового ЗСУ, який перейшов на бік ворога

Співробітники Головного Управління СБ України в Криму затримали на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим півостровом дезертира. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що «колишній військовослужбовець Збройних сил України у 2014 році перейшов на бік ворога».

У СБУ зазначили, що чоловік перебував у всеукраїнському розшуку за вчинення кримінального правопорушення з ознаками ст. 408 Кримінального кодексу України.

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«Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник нелегально в’їхав на територію України до родичів та затримали його на пункті пропуску «Чонгар», коли він намагався повернутися до Криму. Дезертира передано до військової прокуратури», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у штабі Чорноморського флоту РФ заявили, що Служба безпеки України "викрала двох російських військових" на території міжнародного автомобільного пункту пропуску "Джанкой".