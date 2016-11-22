Затримання дезертирів на кордоні з Кримом: у Росії заявили, що СБУ "заманила" військових

"На пункт пропуску "Джанкой" співробітники СБУ через підставних осіб заманили прапорщика Максима Одинцова та молодшого сержанта контрактної служби Олександра Баранова нібито для передачі їм засвідчених документів, що підтверджують отримання вищої освіти у внз України", - цитує ТАСС представника штабу Чорноморського флоту РФ.

Читайте такожУ Дніпропетровській області розшукують двох дезертирів (фото)

"Відразу після виходу Максима Одинцова та Олександра Баранова за межі Російської Федерації, військовослужбовці були затримані представниками СБУ і вивезені в Миколаївську область України", - додав він.

Нагадаємо, за даними СБУ, на адміністративному кордоні з окупованим Кримом були затримані два дезертира, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

«Це двоє українських військовослужбовців, які зрадили присягу і пішли служити Російській Федерації на окупованій території Криму. Коли вони переїхали на територію України через кордон на Чонгарі, ми їх заарештували, оскільки проти них є кримінальна справа», - сказала речник СБУ Олена Гітлянська.