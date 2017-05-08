Зони деескалації в Сирії викликають питання у Пентагону - Меттіс

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Сполучені Штати вивчають пропозицію Росії щодо створення зон деескалації в Сирії, однак у Пентагону є багато питань з приводу цього плану, передає Associated Press.

За словами Меттіса, приблизне розташування цих зон «добре зрозуміле», однак чіткі межі досі встановлюються. Також глава Пентагону задається питанням, як цей план вплине на боротьбу очолюваної США коаліції з угруповання «Ісламська держава».

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«Хто буде забезпечувати їх (зон деескалації. — ред.) безпеку? Хто підписується на це? Кого конкретно будуть тримати за їх межами? Все це зараз опрацьовується, і ми залучені в процес», — розповів Меттіс.

Очільник відомства додав, що «диявол завжди криється у деталях», тому США детально вивчають план, щоб зрозуміти, чи буде він ефективним.